Morti in casa di riposo a Bracciano: aperte le indagini

La procura di Civitavecchia indaga su due morti avvenute in una casa di riposo per anziani a Bracciano dove questa mattina i carabinieri hanno perquisito le tre strutture riconducibili alla casa alloggi per anziani Villa Vittorio. L'operazione prende le mosse dall'inchiesta nata dalla denuncia dei parenti di un'anziana donna, ospite di una delle strutture, deceduta lo scorso settembre.

Le indagini

L'attività investigativa ha permesso finora di riscontrare nel mese di marzo il decesso di un'altra ospite della struttura, ritenuto sospetto dagli inquirenti e tuttora oggetto di accertamenti. Le indagini svolte questa mattina dai carabinieri presso le strutture puntano a verificare delle condizioni cliniche e igienico-sanitarie in cui sono tenuti gli anziani ospiti e ad acquisire documentazione utile per chiarire eventuali responsabilità in relazione ai due decessi sospetti e agli eventuali maltrattamenti compiuti dagli operatori sanitari. All'attività investigativa di oggi ha preso parte personale medico e sanitario dell'Asl, incaricato dalla procura di visitare gli ospiti delle strutture per accertarne le condizioni, mentre i carabinieri hanno sequestrato le cartelle cliniche relative alle due donne decedute presso gli ospedali Padre Pio di Bracciano e San Pietro di Roma.