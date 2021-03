Frecce tricolori in volo su Roma oggi per anniversario Aeronautica

Il tricolore impresso sul cielo della Capitale dalle Frecce Tricolore, in sorvolo oggi su Roma nel 98esimo anniversario dell'Aeronautica Militare. L'Arma azzurra è stata istituita come Forza armata autonoma e indipendente, il 28 marzo 1923, con il Regio Decreto n. 645, e la ricorrenza è stata celebrata a Palazzo Aeronautica, contestualmente al giuramento del corso Borea VI dell'Accademia di Pozzuoli.

Il saluto tricolore

La scia tricolore lasciata dalla Pattuglia Acrobatica sul cielo della Capitale è il saluto all'ingresso di 76 allievi nella Forza Armata, nel momento del loro solenne giuramento. Fulcro dei passaggi il Palazzo dell'Aeronautica in viale Castro Pretorio nei pressi di Termini: il Gianicolo e lo Zodiaco di via Trionfale (Monte Mario) le postazioni previligiate, mentre in tanti hanno raggiunto viale Castro Prettorio, nei pressi del palazzo voluto da Italo Balbo e inaugurato nel 1931.