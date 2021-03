Roma: su scooter rubato violano zona rossa, denunciati due minori

Due minorenni sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma dopo aver violato la zona rossa andando in giro su uno scooter rubato. I due, un 14enne della provincia di Latina e un 15enne romano con precedenti, sono accusati di ricettazione. E' successo ieri pomeriggio quando una pattuglia della Sezione Motociclisti ha notato i giovani a bordo di uno scooter in via Prenestina. Alla vista dei militari i due hanno tentato la fuga ma sono stati raggiunti e bloccati poco dopo. Da un controllo è emerso che lo scooter su cui viaggiavano era stato rubato lo scorso 26 marzo. I militari hanno quindi rintracciato il proprietario restituendogli il veicolo e hanno denunciato i due, che sono stati sanzionati per la violazione delle norme antiCovid19 in zona rossa.