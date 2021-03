Fiumicino, ragazzo ferito durante una lite con coetanei

Il giovane è stato trasportato in ospedale nel pomeriggio in seguito a lesioni procurate da un’arma da taglio: è in codice giallo. Sul luogo della lite sono intervenute le forze dell’ordine

Un minorenne è stato trasportato nel pomeriggio all'ospedale Grassi di Ostia, sul litorale romano, per ricevere le cure necessarie dopo essere stato ferito con un'arma da taglio durante una lite tra coetanei, per futili motivi, secondo una prima ricostruzione. È accaduto nel primo pomeriggio a Fiumicino, nella zona di Isola Sacra. Il ragazzo è in codice giallo, a quanto si è appreso. Sul posto sono intervenute le volanti del Commissariato di Fiumicino. La polizia ha raccolto testimonianze e sta cercando di ricostruire la dinamica dei fatti, per risalire all'aggressore.