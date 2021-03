Ostia, armata di coltello tenta rapina in casa: arrestata

La donna è entrata nel giardino dell’abitazione poco prima di mezzanotte e ha puntato la lama alla gola del proprietario. L’uomo ha però reagito e durante la colluttazione entrambi sono rimasti feriti e portati in ospedale in codice giallo

Una donna romena con precedenti è entrata poco prima della mezzanotte nel giardino di un'abitazione a Ostia e ha puntato un coltello alla gola del proprietario tentando di mettere a segno una rapina. L'uomo però ha reagito e durante una colluttazione entrambi sono rimasti feriti. Entrambi sono stati portati in ospedale in codice giallo. La donna è stata arrestata dalla polizia.

Furto in casa in zona San Giovanni: 3 arresti

In via Taranto, in zona San Giovanni, sono stati arrestati tre ladri che avevano messo a segno un furto in abitazione. Il 'palò è stato sorpreso in cortile, mentre la sorella e un altro complice erano entrati nell'abitazione. Recuperata la refurtiva.