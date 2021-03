Papa Francesco: "Finanze Vaticano, condotte siano irreprensibili"

Il Papa chiede a tutti coloro che si occupano di finanza in Vaticano di avere una condotta irreprensibile. "Tutti gli operatori in questo settore, e tutti i titolari di incarichi istituzionali, tengano dunque una condotta che, mentre denota un fattivo ravvedimento, ove occorra, riguardo al passato, sia anche irreprensibile ed esemplare per il presente e il futuro", ha detto nel suo intervento in apertura dell'anno giudiziario.