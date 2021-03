Roma, sorpresi a fare scritte su muro stazione: denunciati 5 minori

Sono scattate le sanzioni ai sensi dell'attuale normativa sull'emergenza Covid-19 per aver violato le norme di contenimento imposte dalla cosiddetta zona rossa

Denunciati dalla polizia cinque writer sorpresi a fare graffiti sui muri di uno scalo ferroviario di Roma Tuscolana. I protagonisti sono stati colto in flagranza dai poliziotti mentre erano intenti a realizzare con vernice spray le proprie scritte sui muri. Per i minorenni sono scattate le sanzioni ai sensi dell'attuale normativa sull'emergenza Covid-19 per aver violato le norme di contenimento imposte dalla cosiddetta zona rossa. Sequestrate 17 bombolette di vernice spray.