Sciopero mezzi a Roma, riattivata la metro C

La metro C di Roma è stata riattavata e il servizio è in corso di normalizzazione. Questa mattina era chiusa per lo sciopero nazionale del tpl. Le linee A e B sono, invece, rimaste attive con riduzioni di corse. Anche le corse sulla ferrovia Termini-Centocelle sono terminate intorno alle 8.30 a causa dell'adesione del personale allo sciopero. Attive le altre ferrovie Roma-Lido e Roma-Viterbo. Possibili ripercussioni sul servizio bus di superficie.