Roma, accoltella un uomo durante una rapina: arrestato

È avvenuto in via dei Mille, angolo piazza Indipendenza nei pressi della stazione Termini. Il 33enne deve rispondere di lesioni aggravate

Un uomo di 33 anni è stato arrestato con l'accusa di aver ferito con un'arma da taglio un 56enne nel corso di una rapina avvenuta nei pressi della stazione Termini di Roma. Il 33enne, somalo, è stato fermato dai poliziotti del commissariato Viminale per lesioni aggravate. Gli agenti sono intervenuti ieri mattina in via dei Mille, angolo piazza Indipendenza, dove era stata segnalata la rapina e hanno trovato il giovane e a pochi metri di distanza la vittima con il braccio sinistro ancora sanguinante. Il ferito è stato refertato da personale medico con 10 giorni di prognosi.