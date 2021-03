Roma, furti in abitazioni nel centro della Capitale: presa banda

Mettevano a segno furti in abitazioni del centro storico di Roma, ma la banda è stata smantellata dai carabinieri. Quattro gli arresti tra la Capitale e la Lombardia. L'indagine dei carabinieri è iniziata a luglio e ha portato a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal gip, nei confronti di quattro persone (due uomini e due donne) di nazionalità serba per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione e ricettazione.

Gli accertamenti

Gli investigatori hanno accerato diversi furti in abitazione commessi nel centro storico della Capitale messi a segno, come emerso dai filmati di videosorveglianza, da donne di etnia rom con arnesi da scasso e con la copertura degli uomini appartenenti alle famiglie, che le coordinavano e le incoraggiavano da casa, pronti a intervenire in caso di necessità.