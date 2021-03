Usura ed estorsioni con metodo mafioso, cinque arresti a Roma

Cinque persone sono state arrestate dagli agenti della Squadra Mobile, su disposizione del gip, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Dda e dal Pool antiusura della Procura di Roma. I reati contestati sono usura ed estorsione in concorso tra loro aggravate dal metodo mafioso, ed esercizio abusivo di attività finanziaria.

Le indagini

Secondo l'accusa gli arrestati prestavano denaro, con tassi usurari, a piccoli imprenditori e persone in difficoltà economiche della zona dell'Alberone, nel quadrante sud della Capitale. Durante le indagini, partite da una denuncia raccolta in zona Appio nel novembre del 2018, è emerso come tre fratelli, insieme a due romani, avrebbero concesso in prestito somme di denaro a tassi illegali, ricorrendo anche a minacce e violenti estorsioni pur di rientrare in possesso degli interessi imposti. Gli indagati, di età compresa tra i 44 e i 55 anni, sono attivi prevalentemente nel quartiere San Giovanni e sarebbero stabilmente inseriti nel tessuto criminale romano. A quanto emerso, il gruppo farebbe capo alla famiglia calabrese Piromalli.

Raggi si rivolge alle vittime: "C'è alternativa, fondo microcredito"

"Oggi a Roma 5 arresti per usura aggravata da metodo mafioso. A vittime usura voglio dire che c'è un'alternativa per non cadere nelle mani di questi criminali. Abbiamo aperto fondo da 3 milioni per il microcredito per chi non può richiedere prestiti alle banche. Siamo al vostro fianco". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi su twitter.