Roma, incendio in un appartamento: salvata anziana

Al momento - riferiscono i pompieri - le sue condizioni sono buone. Non ci sarebbero danni strutturali

Incendio in un appartamento di via Giovanni Battista Scozza, in zona Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma. Il rogo, partito al terzo piano di uno stabile di sette, ha interessato l'interno dell'abitazione.

L'arrivo dei vigili del fuoco

Sul posto i vigili del fuoco che hanno tratto in salvo un'anziana assicurandola alle cure del 118. Al momento - riferiscono i pompieri - le sue condizioni sono buone. Non ci sarebbero danni strutturali.