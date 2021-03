Roma, rapinato in strada mentre getta immondizia: un arresto

È stato rapinato in strada mentre gettava l'immondizia. È accaduto intorno all'una di notte di domenica al Quadraro, alla periferia di Roma. L'uomo è stato aggredito da due persone. Una di queste, dopo averlo colpito gli ha rubato il portafoglio. La vittima ha attirato l'attenzione della volante della polizia che stava transitando in quel momento in via Muzio Oddi. Su indicazione della vittima, i poliziotti sono riusciti a fermare uno dei due responsabili che, dopo aver gettato a terra il portafoglio, ha iniziato a colpirli.

L'arresto

Il romano di 29 anni, con precedenti di polizia, è stato trovato in possesso di un coltello a lama fissa seghettata. Accompagnato negli uffici di polizia, è stato arrestato per tentata rapina aggravata in concorso e denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nonché per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.