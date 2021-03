Roma, coppia gay aggredita in metro per un bacio

Aggressione omofoba a Roma. L'attivista Jean Pierre Moreno è stato picchiato con calci e pugni da un uomo nella stazione della metro Valle Aurelia mentre era insieme al compagno. L'episodio è avvenuto il 26 febbraio, intorno alle 21, secondo quanto denunciato dalle associazioni Gaynews e Gaynet Roma che hanno anche diffuso il video dell'aggressione.

Jean Pierre Moreno: "Aggrediti per un bacio"

Jean Pierre Moreno ha raccontato la vicenda a Gaynews: "Mentre mi baciavo col mio compagno, abbiamo sentito improvvisamente un uomo urlare dalla banchina di fronte: 'Che cosa fate? Non vi vergognate?'. Dopo avergli risposto: 'Ma a te che ti frega?' e aver ripreso a baciarmi col mio compagno, il tizio ha attraversato i binari e ci ha raggiunti, colpendo prima all'occhio il mio compagno". Nel video si vede l'aggressore che si avvicina ai ragazzi e uno dei due che reagisce domandandogli: "Ma che problema hai? Ma chi sei?". L'uomo continua a sferrare pugni e calci, dando inizio a una colluttazione.

Gaynet Roma: "Si faccia tutto il possibile per l'identificazione"

"Denunciamo con sgomento l'aggressione subita da Jean Pierre Moreno, rifugiato e socio dell'associazione, presso la stazione dei treni di Valle Aurelia in Roma, che stiamo seguendo grazie al supporto legale di Rete Lenford - spiega Gaynet Roma - i fatti si sono svolti lo scorso 26 Febbraio intorno alle 21 e sono stati resi noti solo ora per agevolare l'iter legale. Sfortunatamente l'iter con le forze dell'ordine non è stato facile - prosegue il post -. La polizia ha faticato a comprendere il movente omofobo ed è servita una integrazione della denuncia per mettere nero su bianco la richiesta di recuperare i video delle telecamere di sicurezza, che proverebbero la dinamica dei fatti". Quindi l'auspicio che "si faccia tutto il possibile per l'identificazione dell'aggressore".