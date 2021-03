Le fiamme sono divampate in via Dino Campana in una palazzina di sette piani che è stata evacuata

Fiamme in un palazzo in zona Eur a Roma. A quanto riferito dai vigili del fuoco le fiamme sono divampate in via Dino Campana in un palazzo sede dell’Ispra. Evacuata la palazzina di sette piani. L'incendio è inizialmente partito dal piano sesto si è poi sviluppato fino al settimo. Non risultano esserci feriti.