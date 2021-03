Era ai domiciliari con braccialetto elettronico ed è stata rintracciata dagli agenti in via Aspertini a Tor Bella Monaca intorno alle 3 di notte

Una donna di 46 anni è evasa dai domiciliari ed è stata rintracciata in strada in piena notte, durante il coprifuoco, dalla polizia alla periferia di Roma. Era ai domiciliari con braccialetto elettronico ed è stata rintracciata dagli agenti in via Aspertini a Tor Bella Monaca intorno alle 3 di notte.