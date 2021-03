Roma, fugge all’alt ma finisce contro un’auto della polizia: arrestato

L’inseguimento è avvenuto ieri sera intorno alle 22.30 in via Delia, in zona La Rustica. Il 46enne è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento ai beni dello Stato

Inseguimento ieri sera intorno alle 22.30 in via Delia, in zona La Rustica, alla periferia di Roma, dopo che un uomo di 46 anni non si è fermato all’alt della polizia. Durante la fuga il 46enne è però finito contro l'auto della polizia che lo inseguiva. Feriti gli genti a bordo che hanno rimediato cinque giorni di prognosi. Il fuggitivo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento ai beni dello Stato.