Roma, 40 piante di marijuana in un casolare: un arresto

Un 25enne, originario dell’Ecuador, è stato arrestato dalla polizia a Roma in quanto detentore di 40 piante di marijuana, che custodiva all'interno di un casolare. Nei giorni precedenti all'arresto, i poliziotti hanno intrapreso un'attività di osservazione del casolare sito in via della Nocetta, in zona Aurelia, e dell'ampio terreno circostante. L'attenzione si è focalizzata su due giovani che entravano ripetutamente nello stabile e, nei giorni seguenti, uno è stato fermato.

La perquisizione

Già dalla stanza d'ingresso gli agenti hanno immediatamente riscontrato un forte odore di marijuana e attraverso un vano, il cui ingresso era stato coperto da un telo di colore azzurro, è stato possibile accedere all'interno di un'altra stanza adibita a serra, nella quale sono state ritrovate 40 piante di marijuana. Sopra c'era una struttura con due lampade UV collegate a un timer e a due generatori per agevolare la crescita delle piante. A seguito di perquisizione personale il cittadino sudamericano è stato inoltre trovato in possesso di un cellulare nella cui memoria sono state trovate delle foto delle piante scattate nei giorni precedenti all'arresto.