Elezioni Roma, Gualtieri: "Io candidato Pd? Sto ancora riflettendo"

"Sto ancora riflettendo se dare la mia disponibilità alla candidatura a sindaco, che da più parti mi è stata sollecitata". Lo sostiene l'ex ministro Roberto Gualtieri, parlando in un post su Facebook della notizia che lo darebbe candidato a sindaco di Roma per il Partito Democratico nelle prossime elezioni.

"Ringrazio il segretario Enrico Letta per il lungo colloquio in piena sintonia - ha scritto Gualtieri -. Entrambi siamo rimasti stupiti per le indiscrezioni su una inesistente fuga in avanti rispetto a un percorso che richiede ancora importanti passaggi politici -ha aggiunto -. Per quanto mi riguarda, ho detto al segretario quello che avevo già spiegato ai segretari del Pd del Lazio e di Roma, ovvero che, come è doveroso per una decisione di così grande responsabilità, sto ancora riflettendo se dare la mia disponibilità alla candidatura a Sindaco, che da più parti mi è stata sollecitata".