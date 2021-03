Roma, rotta tubatura durante lavori: fuga di gas in strada

I vigili del fuoco stanno intervenendo per mettere in sicurezza l'area e ha richiesto la presenza dell'Acea Luce e dell'Italgas

Fuga di gas in via della Magliana a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. A quanto riferito dai pompieri, durante dei lavori a ridosso della sede stradale alcuni operai avrebbero rotto una tubatura di media pressione, causando una grande perdita di gas. I vigili del fuoco stanno intervenendo per mettere in sicurezza l'area e ha richiesto la presenza dell'Acea Luce e dell'Italgas, mentre la Polizia ha interdetto il passaggio delle persone e del traffico locale.