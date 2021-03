Tentano di rapinare 91enne per strada a Roma, arrestati

Nascosti dietro un'auto, i due rapinatori hanno seguito i movimenti dell'anziano individuato come vittima e quando si è avvicinato lo hanno aggredito

Due giovani di 19 e 20 anni, con precedenti specifici, sono stati arrestati dopo aver tentato di rapinare un 91enne in strada a Roma in via Filippo Turati, zona Termini. E' successo ieri.

Nascosti dietro un'auto, i due hanno seguito i movimenti dell'anziano individuato come vittima e quando si è avvicinato lo hanno aggredito. Alcuni agenti di polizia giudiziaria del commissariato Esquilino, però, hanno notato quanto stava accadendo e sono intervenuti. I due rapinatori a quel punto hanno tentato di scappare ma sono stati arrestati per tentata rapina aggravata.