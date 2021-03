Roma, molesta ragazza in strada: arrestato 28enne

Un uomo di 28 anni è stato arrestato ieri sera a Roma in zona stazione Termini con l'accusa di aver molestato una ragazza in strada. Il 28enne, originario della Romania, è noto agli agenti di polizia del commissariato Viminale diretto da Mauro Baroni perché già sottoposto a obbligo di firma per reati a sfondo sessuale.

L'episodio di molestie

A quanto si apprende, il 28enne nel tardo pomeriggio di ieri ha molestato una ragazza che camminava in via Gioberti. Quando i poliziotti lo hanno bloccato ha cercato di divincolarsi colpendoli. È stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e resistenza a Pubblico Ufficiale.