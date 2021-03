Frosinone, sequestrate oltre 14 tonnellate di esplosivo: un denunciato

A Frosinone la guardia di finanza ha sequestrato oltre 14 tonnellate di esplosivo, conservate senza l'adozione delle necessarie cautele, e il relativo impianto di produzione.

Le indagini

In particolare, è stata individuata un'attività di trasbordo di una ingente quantità di esplosivo da un furgone a un camion, entrambi di proprietà di una società di produzione di materiale esplodente, effettuata all'interno di un'area di parcheggio di Cassino aperta al pubblico, vicina a esercizi commerciali e abitazioni private. I finanzieri hanno poi esteso il controllo allo stabilimento di produzione del materiale. Il rappresentante legale della società, un 85enne, è stato denunciato per fabbricazione abusiva di materiale esplodente e per reati in materia ambientale.