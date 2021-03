Roma, ruba un defibrillatore nella stazione Termini: arrestato

L'uomo, 51 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, è stato portato in caserma in attesa di essere condotto presso il Tribunale di Roma per il rito direttissimo

Ha rubato un defibrillatore all'interno della stazione Termini a Roma, ma è stato arrestato. I Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno arrestato per furto aggravato un cittadino del Marocco di 51 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine. Nel corso dei controlli all'interno della stazione lo hanno sorpreso nell'atrio della biglietteria con in mano un defibrillatore che aveva poco prima asportato dalla teca ove era custodito. Una volta bloccato è stato portato in caserma e trattenuto, a disposizione dell'Autorità giudiziaria, in attesa di essere condotto presso le aule del Tribunale di Roma per il rito direttissimo, mentre il dispositivo è stato riposizionato nella teca.