Uccisi e rubati animali in una fattoria didattica a Maccarese

Uccisi e rubati gli animali della fattoria didattica "Il Giardino dei nonni", in viale Tre Denari, a Maccarese (Roma). A denunciare il fatto, avvenuto nella tarda serata di ieri, il curatore del progetto, Riccardo Di Giuseppe, attraverso il proprio profilo Facebook.

Il post

"Sono entrati nella mia fattoria e hanno tagliato le reti: hanno ucciso e portato via quasi tutti gli animali. Tutte le galline, faraone, i porcellini d'India, Lola la capretta. Sto veramente male", scrive nel post.

Decine le attestazioni di solidarietà al noto naturalista e divulgatore scientifico. "Amici grazie di cuore per l'affetto. Continuerò a raccontare le storie belle del giardino e come i progetti prendono vita. Domani si riparte", ha risposto Di Giuseppe. Anche la Condotta Slow Food dell'Agro e del Litorale di Fiumicino condanna il "vile gesto compiuto ai danni del nostro amico Riccardo Di Giuseppe. Una vigliacca strage dei suoi amati animali che popolavano il meraviglioso progetto divulgativo 'Il giardino dei nonni'. Colpire i suoi inermi amici è stato come colpire tutti noi".