Nuovo record di vaccinazioni giornaliere ieri nel Lazio. Come reso noto dall’Unità di crisi regionale, sono state 22.396 le dosi inoculate, che hanno portato il numero delle somministrazioni totali a 625mila. Prosegue dunque, la campagna sul territorio regionale, dove dal 10 marzo hanno preso il via anche le vaccinazioni rivolte ai pazienti autistici gravi e ai loro caregiver presso il Policlinico di Tor Vergata e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù. "Un atto di attenzione importante ai pazienti con grave disabilità e ai loro caregiver in risposta all'appello lanciato dalle maggiori associazioni che difendono i diritti delle famiglie con persone disabili a carico. Nei prossimi giorni con l'arrivo delle altre dosi verrà estesa la vaccinazione”, ha dichiarato l'Assessore D’Amato, presente per l’occasione a Tor Vergata. ( COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE NEL LAZIO )

Il commento del direttore generale

"Ritengo di prioritaria importanza offrire ai pazienti più fragili un percorso di cura dedicato che tenga conto delle singole specificità in un'ottica di presa in carico complessiva, dei pazienti e delle loro famiglie”, ha commentato il Direttore Generale del Policlinico Tor Vergata Giuseppe Quintavalle. "Come Policlinico ad elevata complessità assistenziale siamo da sempre impegnati in prima linea per garantire ai soggetti più vulnerabili l'accesso alle cure e in particolare, in questo momento, al vaccino anti Covid”, ha aggiunto.