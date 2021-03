Elezioni Roma, Salvini: “Con Bertolaso possiamo andare avanti”

Lo ha affermato il leader della Lega ribadendo la sua volontà di candidare Guido Bertolaso a sindaco della Capitale: “Non voglio tirarlo per la giacchetta, ma tra le persone che ho incontrato, il profilo che mi ha più colpito per concretezza è il suo”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio sulla proposta di legge per i poteri di Roma Capitale, ha espresso la propria volontà di candidare Guido Bertolaso a sindaco di Roma (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE A ROMA E NEL LAZIO).

Salvini su Bertolaso: “Mi permetterò di insistere”

"Guido Bertolaso – afferma Salvini - da persona seria quale è diceva che se si sarebbe votato a maggio, essendo già impegnato in Lombardia (LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA E A MILANO), non avrebbe potuto fare due cose insieme. Ma se il piano vaccinale sarà ultimato entro giugno, con lui possiamo andare avanti su Roma. Non voglio tirarlo per la giacchetta, ma tra le persone che ho incontrato, il profilo che mi ha più colpito per concretezza è quello di Bertolaso. Mi permetterò di insistere".

“Penso da ottobre potrà dedicarsi a futuro romani”

Per le elezioni Comunali di Roma "ci stiamo preparando", ribadisce Matteo Salvini: "Visto che il voto arriverà in autunno, ho mandato un messaggio a Guido Bertolaso, una persona che penso da ottobre potrà dedicarsi a mettere in sicurezza il futuro dei cittadini romani”.