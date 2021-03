Roma, trovato con dosi shaboo: arrestato pusher

Un uomo di 34 anni, di origini filippine, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri a Roma per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli

Nel corso di alcuni controlli antidroga, i militari hanno individuato l'uomo mentre si aggirava con fare sospetto con alcuni connazionali nei pressi della propria abitazione. Durante una perquisizione personale e successivamente domiciliare, è stato trovato in possesso di 220 grammi di shaboo, già suddiviso in dosi, 210 euro in contanti, nonché di un bilancino di precisione e tutto il materiale utile per il confezionamento delle dosi.