Badante licenziato cerca di incendiare casa di un'anziana: preso

Un badante di 33 anni, di origini brasiliane, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Civitavecchia dopo aver tentato di dar fuoco all'abitazione dell'anziana per cui lavorava, che lo aveva licenziato. E' successo a Ladispoli (Roma). L'uomo è accusato di tentato omicidio e danneggiamento aggravato.

La vicenda

Ieri pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Ladispoli sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione per un uomo che stava lanciando oggetti dal balcone di un'abitazione, danneggiando le auto parcheggiate in strada. Giunti sul posto i militari sono riusciti a bloccare il 33enne all'uscita del palazzo. Prima di tentare la fuga l'uomo ha appiccato un incendio nel bagno dell'abitazione di una donna, gravemente malata e non deambulante, dove aveva prestato servizio per pochi giorni come badante. I carabinieri hanno messo in salvo l'anziana donna e la figlia 62enne, poi hanno provveduto a spegnere le fiamme in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo avrebbe agito così come reazione al licenziamento.