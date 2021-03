A Monterotondo, in provincia di Roma, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco a causa di uno smottamento. A quanto riferito dai pompieri, risultano coinvolte alcune auto lasciate in sosta. Il cedimento del terreno potrebbe essere legato al maltempo alla pioggia battente degli ultimi giorni (LE PREVISIONI IN ITALIA - PREVISIONI METEO A ROMA - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO).