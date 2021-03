Roma, lancia sassi contro mamme fuori da scuola: arrestato

I poliziotti intervenuti sono riusciti con non poca difficoltà a fermarlo. L'uomo, infatti, si è scagliato contro di loro. Gli agenti, per le percosse subite, sono stati giudicati guaribili con cinque giorni di prognosi

A Roma un ragazzo di 22 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dalla polizia per aver lanciato sassi contro alcune mamme davanti a una scuola. Da quanto accertato, il ragazzo da qualche tempo stava creando situazioni di disagio e pericolo per i residenti del quartiere. Ieri l'uomo senza alcun motivo ha iniziato a lanciare oggetti contro alcune mamme che accompagnavano i bambini a scuola, per fortuna senza colpire nessuno.

L'arresto

I poliziotti intervenuti sono riusciti con non poca difficoltà a fermarlo. L'uomo, infatti, si è scagliato contro di loro. Gli agenti, per le percosse subite, sono stati giudicati guaribili con cinque giorni di prognosi. Ora il 22enne dovrà rispondere di resistenza, minacce, lesioni a pubblico ufficiale nonché di danneggiamento ai beni dello Stato.