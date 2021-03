Droga trasportata su bus e treni dall’Albania a Roma, 55 arresti

Operazione antidroga internazionale dei carabinieri del comando provinciale di Roma, che da questa mattina, coadiuvati dai colleghi dell'Arma competenti per territorio in varie province italiane nonché dalle forze dell’ordine di Germania (Kothen) e Albania (Valona), stanno eseguendo un'ordinanza, emessa dal gip della Capitale su richiesta della competente Direzione Distrettuale Antimafia, che dispone il carcere per 55 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di appartenere a tre distinte associazioni finalizzate al traffico illecito di sostanza stupefacente, di produzione traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, di falsità per induzione in errore del pubblico ufficiale.

L’attività investigativa

Le indagini dei carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno accertato che un gruppo importava ingenti quantitativi di marijuana dall'Albania poi smistata, grazie all'alleanza con le organizzazioni criminali di matrice nigeriana, in ambito nazionale ed europeo e con un sistema collaudato giungeva a Roma trasportata da corrieri su bus e treni. Fra gli indagati figurano 52 uomini e 3 donne (27 cittadini albanesi, 23 nigeriani, 4 italiani e un gambiano).