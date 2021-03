Sciopero Atac a Roma oggi 8 marzo: stop a metro, bus e tram

Risulta attiva con riduzione di corse la Metro A, attiva senza disagi la Metro B, chiusa la Metro C per sciopero

Sciopero Atac oggi a Roma di 24 ore indetto in occasione della giornata della donna dalle sigle Cub e Cobas. Questa mattina alle 8:30 risulta attiva con riduzione di corse la Metro A, attiva senza disagi la Metro B, chiusa la Metro C per sciopero. Per quanto riguarda le ferrovie urbane attiva con riduzioni di corse la Termini – Centocelle e attiva senza disagi la Roma – Lido che collega la capitale a Ostia. Corse soppresse per sciopero per quanto riguarda il trasporto pubblico di superficie, ma la rete nel suo complesso è attiva.

Le fasce di garanzia

Saranno rispettate delle fasce di garanzia. Il servizio sarà regolare da inizio turno alle 5:30 fino alle 8:30 quando inizierà l'agitazione che proseguirà fino alle 17:30, per poi interrompersi e riprendere alle 20:30 fino a fine turno alle 24.