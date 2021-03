Roma, evade dai domiciliari e partecipa a una lite: arrestato

Durante un intervento per una lite in appartamento, gli agenti della polizia di Stato hanno scoperto che uno dei contendenti era evaso dagli arresti domiciliari. Per questo l'uomo, un 47enne peruviano, è stato arrestato. E' successo intorno alle 23 di ieri sera a Roma. L'uomo, pregiudicato, aveva lasciato la propria abitazione per andare a casa di conoscenti. Lì è scoppiata una lite portando all'intervento degli agenti del commissariato Romanina. I poliziotti hanno identificato i presenti e hanno scoperto che l'uomo era sottoposto ai domiciliari.