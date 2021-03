Roma, sorpresi con un 'kit da scasso' in auto: denunciata coppia

A bordo del mezzo i militari hanno trovato un grosso borsone con dentro numerosi arnesi da scasso come chiavi inglesi, pinze, tenaglie e giraviti, nonché un dispositivo elettronico per la diagnosi delle centraline veicoli

Un 49enne albanese e una 32enne di Anzio, già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati a piede libero per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. La coppia è stata notata dai carabinieri del Nucleo Operativo Roma Centro, in via delle Terme di Caracalla, a bordo di un'auto ed è stata sottoposta a un controllo. A bordo del veicolo i militari hanno trovato un grosso borsone con dentro numerosi arnesi da scasso come chiavi inglesi, pinze, tenaglie e giraviti, nonché un dispositivo elettronico per la diagnosi delle centraline veicoli. Tutto il materiale è stato sequestrato.