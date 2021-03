Roma, due auto in fiamme nella notte

Una macchina è andata a fuoco in via Città di Cascia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri: il proprietario ha riferito di non aver mai ricevuto minacce

Due auto sono andate in fiamme nella notte in due distinte zone di Roma. Una macchina è andata a fuoco in via Città di Cascia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri: il proprietario ha riferito di non aver mai ricevuto minacce. Intorno alla mezzanotte, invece, i militari sono intervenuti in Largo Erio Nicolò. A bruciare un'auto rubata a fine febbraio a Monterotondo. Da chiare le cause dell'incendio.