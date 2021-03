Covid, Guido Rasi: “Picco delle infezioni nelle prossime settimane”

Così il docente di Microbiologia all'Università di Tor Vergata: "La situazione mi sembra molto brutta, non ho visto misure strutturali per aiutare gli italiani a cambiare comportamento. Non ci sono le misure strutturali nei punti nevralgici, che sono la scuola e i trasporti"

"È verosimile che il picco delle infezioni possa arrivare nelle prossime settimane. Quando ci sono tanti focolai, ognuno produce a raggio nuovi contagi. La situazione mi sembra molto brutta". A dirlo è Guido Rasi, docente di Microbiologia all'Università di Tor Vergata. "Non ho visto misure strutturali per aiutare gli italiani a cambiare comportamento - ha aggiunto in diretta ad Agorà su Rai Tre -. Non ci sono le misure strutturali nei punti nevralgici, che sono la scuola e i trasporti". Rasi ha poi commentato il primo Dpcm firmato da Mario Draghi: "Il Dpcm insegue la pandemia, se adesso seguiranno misure strutturali probabilmente i prossimi Dpcm potranno essere adattati”, ha osservato. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE A ROMA)