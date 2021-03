Roma, carrello della spesa si ribalta: grave bimba di un anno e mezzo

È avvenuto all'esterno di un supermercato in via Casilina, in zona Pantano, alla periferia della città. La piccola è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Bambino Gesù per un trauma cranico

Una bambina di un anno e mezzo è stata soccorsa dal 118 dopo essere caduta da un carrello della spesa che si è ribaltato all'esterno di un supermercato, l'incidente è avvenuto in via Casilina, in zona Pantano, alla periferia di Roma. A quanto ricostruito, dopo la caduta la madre l'ha portata all'interno del supermercato pensando che non si fosse fatta male, ma poco dopo la piccola ha accusato un malore. La bimba è stata trasportata con l'elisoccorso del 118 all'ospedale Bambino Gesù per un trauma cranico.