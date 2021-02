Incendio nella notte in un autodemolitore a Fiano Romano, vicino Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Da quanto trapela, nessuna persona è rimasta coinvolta. Una volta ultimate l'operazione di spegnimento, i pompieri provvederanno allo smassamento con l'utilizzo di pale meccaniche e ruspe per la messa in sicurezza dell'area interessata.