Autobus in fiamme a Roma su via Tuscolana, nessun ferito

Un autobus di linea è andato a fuoco stamattina a Roma intorno alle 7.30 su via Tuscolana, nei pressi del civico 1207. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale del VII Gruppo Tuscolano. A quanto si apprende, non si sono registrati feriti.

Gasolio sulla strada, chiusa la carreggiata

L'autobus è un mezzo della linea 506 Atac che è stato completamente distrutto dalle fiamme. Gli agenti hanno messo in sicurezza l'area e fornito assistenza ai passeggeri che, a quanto riferito, sono stati fatti scendere dall'autista al primo segnale di fumo. Sono in corso verifiche anche su eventuali danni allo stabile vicino. A causa della presenza di gasolio sulla strada, la polizia locale ha dovuto procedere alla momentanea chiusura della carreggiata di via Tuscolana, altezza ponte Sette miglia in direzione centro.

Atac: "Vettura in servizio da quasi 17 anni"

"Per ragioni da accertare intorno alle 7.30 - rende noto l'Atac -, mentre era in servizio lungo via Tuscolana, su un bus della linea 506 si è sviluppato un incendio - afferma l'azienda -. Non ci sono stati problemi per le persone. Atac ha subito allertato i vigili del fuoco che sono intervenuti. La vettura era in servizio da quasi 17 anni".