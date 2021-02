Incendio in una roulotte vicino a Roma: un morto carbonizzato

Una persona completamente carbonizzata è stata trovata nella notte in una roulotte in fiamme in un terreno a Tor San Lorenzo, vicino Roma. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della tenenza di Ardea e della compagnia di Anzio che indagano sull'accaduto. Il corpo, completamente carbonizzato, è irriconoscibile. Sul cadavere verrà effettuata l'autopsia.

Le indagini

Al momento si ipotizzerebbero cause accidentali per il rogo, forse riconducibili a un cortocircuito del frigo. Sulla vicenda indagano i carabinieri.