Roma, protesta dei lavoratori dello spettacolo in piazza Montecitorio

Centinaia di lavoratori dello spettacolo hanno dato vita a un corteo di protesta, arrivato in piazza Montecitorio a Roma, in occasione della manifestazione nazionale del settore che si è svolta oggi in molte città italiane. “Cultura Whatever it takes ", era scritto su uno degli striscioni dei lavoratori che hanno voluto denunciare lo stato di crisi del settore causato dalle chiusure imposte per fronteggiare l'emergenza sanitaria e che ora chiedono di organizzare le riaperture. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

La protesta dei lavoratori dello spettacolo

“Facciamo sentire la nostra voce, siamo fermi da un anno, chiediamo lavoro, dignità, reddito, non solo per la nostra categoria, ma speriamo anche per tutti gli altri lavoratori precari", ha detto dal palco in uno dei tanti interventi Riccardo, attore di professione."Nessuno di noi pensa sia possibile riaprire in modo indiscriminato i teatri senza i protocolli di sicurezza – commenta Leonardo, anche lui attore – Mi piacerebbe che come nel resto dei paesi civili d'Europa si stanziassero risorse adeguate anche per i lavoratori della cultura. L'Italia è ultima, anche rispetto a Paesi come Grecia e Portogallo". Eugenia e Giacomo, giovani danzatori precari del corpo di ballo dell'Opera di Roma sperano soprattutto di poter rientrare al più presto in teatro anche solo per provare "perché siamo fermi da un anno e come lavoratori precari non veniamo impiegati negli spettacoli in streaming".