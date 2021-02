Anzio, tentano di derubare un'anziana: fermate quattro ragazze

La donna ha chiesto aiuto e sono intervenuti i carabinieri che si trovavano in zona per effettuare un pattugliamento a piedi, le giovani sono state identificate e portate in caserma per accertamenti

Hanno accerchiato un'anziana tentando di derubarla, ma sono state bloccate dai carabinieri, è avvenuto sul litorale di Anzio, vicino Roma. I carabinieri della locale Stazione sono intervenuti per impedire che quattro ragazze, di cui una minorenne, scippassero un'anziana nella centralissima piazza Cesare Battisti. La donna, quando ha capito di essere accerchiata, ha chiesto aiuto e sono intervenuti i militari che si trovavano in zona per effettuare un pattugliamento a piedi con il comandante di Stazione. Le quattro sono state identificate e portate in caserma, sono in corso accertamenti per verificare se siano responsabili di altri furti.