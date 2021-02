Ostia, incendio in uno stabilimento di surfisti: indagini

Da chiarire le cause del rogo. Non si esclude nessuna pista, compresa quella del dolo

Questa mattina c'è stato un incendio in uno stabilimento a Ostia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Secondo quanto si è appreso, l'incendio è divampato all'interno di un locale adibito a rimessaggio usato da un'associazione dilettantistica di surfisti. Da chiarire le cause del rogo. Non si esclude nessuna pista, compresa quella del dolo.

L'incendio a Roma

Nella serata di ieri, invece, le fiamme avevano avvolto un chiosco di fiori in via Nettunense Vecchia, in zona Frattocchie. La proprietaria avrebbe detto di non aver mai subito minacce. Non si esclude però che l'incendio sia stato di natura dolosa.