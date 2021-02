Accoltellato e soccorso in strada a Roma, preso l’aggressore

I carabinieri hanno arrestato a Roma un 32enne ritenuto l’autore dell'aggressione avvenuta ieri a Trastevere. Stando a quanto ricostruito dai militari, nel pomeriggio la vittima, un romano di 34 anni disoccupato e con precedenti, era andato a casa dell'arrestato per acquistare della droga e da lì sarebbe nata una lite, durante la quale l'aggressore lo avrebbe ferito con un coltello alle gambe, colpito a pugni e lo avrebbe anche morso all'orecchio. Poi lo avrebbe lasciato in strada. La vittima, ricoverata in ospedale, non è in pericolo vita. L'aggressore è stato rintracciato a casa. Nell'appartamento per i rilievi sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo via in Selci.