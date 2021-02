Soccorso, è stato portato in ospedale dal 118 in codice giallo. Sulla vicenda indaga la polizia

Un clochard è stato soccorso ieri sera su via del Corso, al centro di Roma, con una ferita alla testa. L'uomo, un 52enne, ha raccontato di essere stato aggredito alle spalle con una bottiglia da un gruppo di ragazzi poi fuggiti. Soccorso, è stato portato in ospedale dal 118 in codice giallo. Sulla vicenda indaga la polizia.