Incidente sul lavoro a Sora, muore giovane operaio

Tragedia a Sora, in provincia di Frosinone. Un giovane operaio è morto nelle scorse ore all'interno della fabbrica in cui stava lavorando. Sul posto il 118, che ha potuto solo constatare il decesso e i carabinieri che hanno avviato tutti gli accertamenti.

Le dichiarazioni

"La terribile notizia della morte del giovane Matteo per un drammatico incidente sul posto di lavoro sconvolge e addolora profondamente. Una tragedia per la famiglia, gli amici, i colleghi, la comunità di Castelliri, che lascia in tutti noi un senso di smarrimento", scrive il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre. "Restiamo in attesa che vengano compiuti tutti gli accertamenti su quanto accaduto, per verificare che siano state rispettate tutte le norme di sicurezza. Alla famiglia e a tutti i suoi cari - conclude Astorre - la vicinanza mia e della comunità del Pd Lazio".