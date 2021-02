Aggressioni e minacce alla ex, divieto di dimora a Roma

Le indagini della polizia sull'uomo erano iniziate a novembre, dopo un intervento per una lite in famiglia

Dopo un intervento per una lite in famiglia a novembre, la polizia ha indagato sul caso e scoperto che un uomo di 37 anni, di origini romene, aggrediva e minacciava la convivente, che poi aveva deciso di interrompere la convivenza con il compagno. L'uomo, tuttavia, non si è rassegnato alla decisione della donna, e ha continuato a minacciarla. Così il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma ha emesso a carico del 37enne la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna e del divieto di dimora nella Capitale.