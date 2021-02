Whirlpool, in 140 a Roma per chiedere soluzione vertenza

Circa 140 lavoratori del sito di Napoli in via Argine di Whirlpool sono andati a Roma questa mattina. Mentre la Camera voterà per la fiducia, prevista una loro manifestazione davanti la sede del MiSe "a ricordare che nonostante 21 mesi e tre governi ancora non è cambiato nulla - spiega Vincenzo Accurso della rsu aziendale - le vertenze come le nostre sono ancora aperte e molti lavoratori rischiano di perdere il loro futuro. Siamo li' per ribadire che si deve partire da subito nella difesa dei nostri diritti per garantire il lavoro e permettere attraverso di esso la ripresa e il futuro del nostro paese".