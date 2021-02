Tivoli, aveva in garage materiale rubato nelle scuole: denunciato

Un uomo, di origini romene, a Tivoli è stato denunciato dai carabinieri per ricettazione. Nel suo garage è stato trovato materiale rubato in scuole e associazioni sportive della zona.

Le indagini

Le indagini hanno permesso di individuare il 34enne che non ha saputo dare una valida spiegazione di come il materiale asportato in almeno quattro furti fosse nel suo garage. I vari sopralluoghi effettuati dai militari in occasione dei furti consumati hanno permesso di individuare il destinatario del materiale asportato. Lo scopo - per gli investigatori- era quello di vendere PC, tablet, videocamere e addirittura delle impastatrici professionali, sul mercato nero. Il materiale ritrovato è stato posto sotto sequestro.